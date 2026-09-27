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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'da sağlık sigortalarını hedef aldığı öne sürülen milyonlarca euroluk usulsüz faturalandırmaya ilişkin geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Wuppertal Savcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde toplam 31 ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Soruşturmanın merkezinde yoğun bakım hastalarına evde bakım hizmeti veren bir kuruluşun bulunduğu belirtildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Savcılık, bazı bakım hizmetlerinin yeterli mesleki niteliğe sahip olmayan kişiler tarafından verildiğinden ve sağlık sigortalarına gerçekte sunulmayan ya da gerekli şartları karşılamayan hizmetler için fatura kesildiğinden şüpheleniyor.

Aralık 2025'ten bu yana devam eden soruşturmada toplam 13 şüphelinin bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan bilgilere göre başlıca şüpheliler arasında 39 yaşındaki Türk asıllı Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşi de bulunuyor. Çiftin operasyonun ardından gözaltına alındığı belirtildi.

LÜKS OTOMOBİLLER, ALTIN VE MÜCEVHERLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında toplam 5,9 milyon euro değerindeki mal varlığına tedbir uygulandı.

Aramalarda Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka lüks otomobillerin yanı sıra yaklaşık 51 bin euro nakit para, 10 bin euro değerinde altın, 265 bin euro değerinde mücevher, 16 bin euro değerinde lüks çanta ve yaklaşık 140 bin euro değerinde saat ele geçirildi.

Şüphelilere ait taşınmazlara da toplam 3,3 milyon euro tutarında güvence ipoteği konuldu.

SİLAH VE UYUŞTURUCU DA BULUNDU

Polis, Mettmann'daki baş şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra esrar ve anabolik steroidlerin de ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.

Soruşturmanın, sağlık sigortalarına yönelik şüpheli faturalandırmanın boyutunun ve olası diğer bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü belirtildi.