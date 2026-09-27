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Kaynak: Haber Merkezi

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun'un cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci Hatice Aksu'nun aktardığı bilgilere göre Zafer Boyun, tutuklu bulunduğu cezaevinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Boyun'un yaşamını yitirmesinin ardından cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

681 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Zafer Boyun, Daltonlar davasında 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boyun'a ayrıca çeşitli suçlardan toplam 681 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

BARIŞ BOYUN'UN İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Barış Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İtalya'da tutuklanan Barış Boyun'un Türkiye'ye iade sürecine ilişkin temasların sürdüğü belirtildi.