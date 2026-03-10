ABD ile İran arasındaki savaş gerilimi en çok gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini vurdu. Türkiye’de savaş gerilimi ile artan Brent petrol ile akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar geldi. Zamların ardından pek çok ürün kaleminde de artış bekleniyor.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, benzin ve motorindeki zamlara parmak basarak kritik uyarıları bugünkü köşe yazısında aktardı.

'YÜZDE 5'İN ALTINDA KALMASI MUCİZE OLUR'

Zamların etkili yansımasıyla martta enflasyonun yüzde 5'in altında kalmasının ‘mucize olur’ şeklinde ifade eden Aktaş, "Bu yıl ise neler yaşanıyor neler... Benzin ve motorin sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 12 zam gördü, üstelik bu oranlar 9 Mart'taki durumu gösteriyor. Bu zamların gerçek ve bahane etkili yansımasıyla martta enflasyonun yüzde 5'in altında kalması mucize olur” dedi.

GEÇEN YILA KIYASLAMA

Geçen yılın mart ayında bir önceki aya göre benzinin yüzde 3,1, motorin yüzde 2 ucuzladığını hatırlatan Aktaş, akaryakıttaki bu ucuzlamaya rağmen mart enflasyonu yüzde 2,46 olarak kaldığını belirtti. Bu yılı ise yıllar sonra dönülen eşel mobil sistemine rağmen benzin şubata göre daha şimdiden yüzde 4, motorin yüzde 12 zam gördüğünü Aktaş belirtti.

Bugün itibarıyla motorinde 1,93 lira, benzinde 10,20 lira ÖTV kaldığını belirten Aktaş, “Akaryakıtta son fiyatlar ham petrolün 92-93 dolar civarında seyrettiği düzeye göre oluştu. Oysa şimdi petrol fiyatı çok daha yukarılarda. Zaten bugünlerde bu konularda yazı yazmak da hayli zor. Daha yazıyı bitirmeden fiyatlar değişiveriyor” ifadelerini kullandı.