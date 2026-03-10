Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışın öngörülmediği yeni günde, özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü de 81 ilde yağış beklenmiyor.

​YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ

​Hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında bulunan yüksek kar örtüsü, sıcaklıkların artışıyla birlikte çığ ve kar erimesi riskini beraberinde getiriyor. Yetkililer, dik eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

​BUZLANMA VE SİS UYARISI

​Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yer yer pus ve sisin de etkili olacağı bu bölgelerde görüş mesafesinin düşebileceği belirtilerek, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

​SICAKLIKLAR ARTIYOR, RÜZGAR SERTLEŞİYOR

​Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde ise poyraz etkisini sürdürmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif esmesi beklenirken; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (30-50 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu noktada soğuk havada dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık