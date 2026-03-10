Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışın öngörülmediği yeni günde, özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü de 81 ilde yağış beklenmiyor.
YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ
Hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında bulunan yüksek kar örtüsü, sıcaklıkların artışıyla birlikte çığ ve kar erimesi riskini beraberinde getiriyor. Yetkililer, dik eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
BUZLANMA VE SİS UYARISI
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yer yer pus ve sisin de etkili olacağı bu bölgelerde görüş mesafesinin düşebileceği belirtilerek, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
SICAKLIKLAR ARTIYOR, RÜZGAR SERTLEŞİYOR
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde ise poyraz etkisini sürdürmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif esmesi beklenirken; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (30-50 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu noktada soğuk havada dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekiyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık