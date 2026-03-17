Akşehir’de kamyon garajının taşınmasına yönelik imar planı değişikliğinin Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından reddedilmesi ilçede gündem oldu.

Akşehir’de mevcut kamyon garajının taşınarak yerine daha modern bir alan ve küçük sanayi dükkanlarının yapılmasını öngören imar planı değişikliğinin son aşaması olan 1/1000’lik plan tadilatı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmenin ardından kabul edilmedi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Akşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 1/5000’lik plan tadilatının devamı niteliğindeki düzenlemenin reddedilmesi, ilçede geniş yankı uyandırdı.

Kararın ardından açıklama yapan Ahmet Nuri Köksal, benzer imar düzenlemelerinin bazı merkez ilçelerde kabul edildiğini hatırlatarak, Akşehir için alınan ret kararının kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu ifade etti. Köksal, söz konusu kararın özellikle Ramazan ayında alınmasının vatandaşların vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu dile getirdi.

Öte yandan karara ilçedeki siyasi parti temsilcilerinden de tepkiler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun İyi PArti Akşehir İlçe Başkanı Aslan Keskin Gelecek Partisi Akşehir İlçe Başkanı Fatih köle ve Anahtar partisi Akşehir İlçe Başkanı Serdar aytaç, yaptıkları açıklamalarda Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ni alınan karar nedeniyle eleştirdi.

Söz konusu kararın ardından Akşehir’de kamyon garajı projesinin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.