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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Research.com’un 2026 Kimya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Aksaray Üniversitesi, Türkiye sıralamasında iki basamak yükselerek 22’nci sıraya çıktı.

AKSARAY – Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik sıralamalarda bilimsel üretim ve araştırma performansıyla yükselişini sürdürüyor. Research.com tarafından yayımlanan 2026 yılı Kimya Üniversiteleri Sıralamasında üniversite, Türkiye’de 22’nci, dünya genelinde ise 1399’uncu sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye sıralamasında 24’üncü sırada bulunan Aksaray Üniversitesi, 2026 sonuçlarında iki basamak birden yükselerek 22’nci sıraya yerleşti. Bu sonuç, üniversitenin özellikle kimya alanındaki akademik çalışmalarının uluslararası ölçekte daha fazla görünürlük kazandığını ortaya koydu.

KİMYADA İKİ BASAMAKLIK YÜKSELİŞ

Research.com’un yayımladığı sıralama, üniversitelerin kimya alanındaki bilimsel performanslarını çeşitli bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiriyor. Sıralamada bilimsel yayınlar, atıf verileri ve D-index gibi akademik göstergeler dikkate alınıyor.

Bu kapsamda üniversitelerin konumu, kimya alanında çalışmalar yürüten araştırmacıların bilimsel üretimleri ve akademik performansları üzerinden belirleniyor.

Aksaray Üniversitesi’nin 2026 sıralamasında Türkiye’de 22’nci sırada yer alması, önceki döneme göre kaydedilen ilerlemenin de göstergesi oldu. Üniversitenin dünya sıralamasındaki yeri ise 1399 olarak açıklandı.

AKADEMİK ÜRETİM ULUSLARARASI SIRALAMAYA YANSIYOR

Aksaray Üniversitesi’nin kimya alanındaki yükselişinde, akademisyenlerin bilimsel araştırmaları, uluslararası yayınları ve akademik çalışmalarının önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Üniversitenin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve akademik üretimin artırılması yönündeki çalışmaların, uluslararası akademik platformlarda elde edilen sonuçlara da yansıdığı görülüyor.

Kimya alanındaki sıralamada elde edilen başarı, Aksaray Üniversitesi’nin yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil, bilimsel araştırma ve akademik üretim kapasitesiyle de öne çıkma hedefinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

PROF. DR. TALAT BARAN DA LİSTEDE YER ALDI

Aksaray Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Talat Baran da Research.com tarafından yayımlanan kimya alanındaki araştırmacılar sıralamasında Türkiye’den listelenen bilim insanları arasında yer aldı.

Prof. Dr. Baran’ın uluslararası akademik sıralamada yer alması, Aksaray Üniversitesi’nin kimya alanındaki başarısının bireysel akademik performanslarla da desteklendiğini ortaya koydu.

Akademisyenlerin uluslararası bilimsel üretimlerinin görünürlük kazanması, üniversitelerin alan bazındaki sıralamalarında da doğrudan etkili unsurlar arasında bulunuyor.

BİLİMSEL GÖRÜNÜRLÜKTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Aksaray Üniversitesi’nin kimya alanında Türkiye sıralamasında 24’üncü basamaktan 22’nci sıraya yükselmesi, üniversitenin son dönemdeki akademik gelişiminin dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

Elde edilen sonuç aynı zamanda Aksaray Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel çalışmaların, nitelikli yayınların ve akademik araştırmaların ulusal sınırların ötesinde görünürlük kazandığını gösteriyor.

Üniversitenin önümüzdeki dönemde araştırma faaliyetlerini, uluslararası yayınlarını ve akademik iş birliklerini artırmasıyla birlikte farklı alanlardaki sıralamalarda da daha üst basamaklara çıkması hedefleniyor.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’NİN AKADEMİK YÜKSELİŞİNE YENİ BİR HALKA

Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası akademik sıralamalardaki performansı, yükseköğretim kurumlarının bilimsel kapasitesinin değerlendirilmesinde önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Aksaray Üniversitesi’nin Research.com 2026 Kimya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’de 22’nci sırada bulunması, üniversitenin bu alandaki akademik çalışmalarının ulaştığı noktayı ortaya koyarken, dünya sıralamasında 1399’uncu sırada yer alması da ASÜ’nün uluslararası akademik görünürlüğünün devam ettiğini gösterdi.

Kimya alanında kaydedilen iki basamaklık yükseliş, Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, akademik üretim ve uluslararası görünürlük hedefleri açısından dikkat çeken bir başarı olarak kayıtlara geçti.