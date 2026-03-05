Mart ayına yönelik 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli bireylerin toplumun her alanında aktif şekilde yer alabilmeleri ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda sosyal destek programlarının güçlendirilerek sürdürüldüğünü Göktaş, ifade etti.

8,5 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILDI

Bakanlık olarak kapsayıcı sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Göktaş, mart ayına ilişkin ödeme detaylarını da aktardı. Buna göre, yaklaşık 4,74 milyar lira yaşlı aylığı ve 3,76 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırıldığı belirtildi.