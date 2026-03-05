İsrail ile İran arasında artan gerilim küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor. Petrole veya akaryakıta gelen zamlar, modern ekonomide "domino etkisi" yaratarak doğrudan ya da dolaylı olarak neredeyse tüm ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Dün alınan sisteme dair, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."