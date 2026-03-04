Açlık sınırı 32 bin TL’yi aştığı ortamda 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçinmek imkansız. Hayat pahalılığı emeklinin cebinde büyük delik açtı. Alınan maaşla kirasını ödeyen emekli, temel ihtiyacını karşılayacak paraya bile ulaşamıyor.

AKP'NİN SAVAŞ BAHANESİ

Maaşlardan umduğunu bulamayan emekli ikramiyelerde de aynı durumu yaşadı. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, ‘savaş’ nedeniyle ikramiyelere şu anda zam yapılamayacağını söyledi. Emeklilerin ikramiyesine ise bu yıl zam yapılmayacağı kesinleşti.

MECLİS'İN İFTAR MENÜSÜ BİR İKRAMİYE

İkramiyelere asgari ücret oranında zam yapılmazken, maaşların da açlık sınırının altında kaldığı ortamda dün Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yapılan iftar yemeğinde menünün dört kişilik maliyeti ikramiye tutarını bile geçti.

İşte Yeniçağ olarak Meclis’teki iftar menüsünün maliyetini şu şekilde çıkardık;

Menü Kalemi İçerik Özeti Tahmini Maliyet (TL) Lebeniye Çorbası Yoğurt, nohut, pirinç, köftelik kıyma, tereyağı 180 - 220 TL İftar Tabağı Pastırma, eski kaşar, hurma, badem, bal-kaymak vb. 750 - 900 TL Avokadolu Enginar 4 adet enginar, 1 avokado, iç bakla, soğan 280 - 350 TL Ara Sıcaklar İçli köfte (hazır veya kıymalı harç), sebzeli börek 350 - 450 TL Çilekli Yeşil Salata Çilek, file badem, nar, mevsim yeşillikleri 180 - 240 TL Dana Antrikot & Keşkek 800g - 1kg antrikot, aşurelik buğday, tereyağı 1.100 - 1.300 TL Güllaç Güllaç yaprağı, süt, fındık, nar 250 - 320 TL Zencefilli Şerbet Taze zencefil, sumak, şeker 60 - 90 TL TOPLAM Genel Toplam (4 Kişilik) 3.150 - 3.870 TL

Menünün dört kişilik maliyeti en kötü ihtimalle 3 bin 150 ila 3 bin 870 TL arasında olsa da duruma göre bu tutarın 4 bin TL'yi aştığı bile görüldü. Öyle ki dışarıda bu yemeğin menüsü 8 bin TL'yi bile bulabilir. Ancak iktidar 5 bin TL emekli ikramiyesi için bin liralık zam tutarını savaş nedeniyle rafa kalktı. Meclis'teki sofrada ise ikramiye düşünülmedi.

EMEKLİLER: BİZİ KARA DELİĞİN İÇİNE SÜRÜKLEDİLER

Yeniçağ’a konuşan bir emekli ise bu duruma karşılık “Aldığımız maaş ile kirayı ancak karşılayabiliyoruz. Et bile alamıyorum. Meclis’e iktidarın böyle bir yemek veriyorsa, bize de bin liralık zam verebilir. Yine söylüyorum, ikramiyeler bir asgari ücret tutarında olması gerekiyor. Bizi kara deliğin içine sürüklediler. Seçim zamanında tepkimizi göstereceğiz” dedi.