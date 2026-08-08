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Kaynak: Haber Merkezi

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında AK Parti MKYK toplantısından aktardığı bilgiye göre, Akın Gürlek’in, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mevcut “çerçeve yasa” düzenlemesinden yararlanamayacağını ifade ettiğini öne sürdü.

AKIN GÜRLEK İDDİAYI YALANLADI

Söz konusu iddialara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten açıklama geldi. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürlek’in şu ifadelerini aktardı:

“Böyle bir açıklama yapmadım.”

“DEMİRTAŞ YASADAN YARARLANABİLİR” MESAJI

Fatih Atik’in paylaşımına göre Gürlek, yaptığı görüşmelerden çıkardığı sonucun, çerçeve yasanın Selahattin Demirtaş’ı kapsadığı yönünde olduğunu da ifade etti.

GÖZLER YASAL DÜZENLEMEDE

Kamuoyunda tartışma yaratan “çerçeve yasa” düzenlemesinin kapsamına ilişkin belirsizlik sürerken, Demirtaş’ın bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına yönelik değerlendirmeler gündemdeki yerini koruyor.