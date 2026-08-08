Kaynak: İHA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ilki 4 Ağustos'ta yayımlanan özel röportajının üçüncü ve son bölümü ülke medyasında yayımlandı.

Röportajın son bölümünde ülkesinin dış politikasındaki gelişmeleri değerlendiren Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan ancak uygulanamayan mutabakat zaptına değinerek, "Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli 'savaşalım' demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor." dedi.

Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Eğer bizi teslim olmaya zorlamak istiyorlarsa, savaşacağız, geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz ama haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim? İçeridekilerden bazıları, bilerek veya bilmeyerek, aynı mesajı tekrar ediyorlar." diye konuştu.

"SİLAHLI KUVVETLER VE HÜKÜMET ARASINDA TAM BİR UYUM VAR"

Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında ABD ile varılan mutabakat konusunda anlaşmazlık olup olmadığının sorulması üzerine Pezeşkiyan, "Bu konudaki karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındı ​​ve tüm güvenlik, savunma ve askeri güçler bunu savundu ve kabul etti." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam bir uyum var." dedi.

ABD ile savaş sırasında İran'ın bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine düzenlediği karşı saldırılara da değinen Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkeleri hedef alma niyeti olmadığını söylerken, "Bize bir yerden saldırı düzenlenirse, doğal olarak saldırının gerçekleştirildiği aynı yer hedef alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölge ülkelerindeki toprakları ve askeri üsleri İran'a saldırmak için kullandığını ifade eden Pezeşkiyan, komşu Müslüman ülkelerin, topraklarını neden İran'a karşı kullanılmasına izin verdiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Siyonist İsrail'in, 'Büyük İsrail' hedefinin aksine 'Büyük İran' peşinde değiliz. Komşu ülkelerin tümünü kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Çatışmaya gerek yok ve biz sınırları paylaşıyoruz ve komşuyuz. Buna karşılık İsrail, Müslüman milletlerin sınırlarına saygı göstermiyor, işgale ve topraklarını ele geçirmeye odaklanmış durumda."

İsrail ve ABD'nin Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalıştığına dair değerlendirmede bulunan Pezeşkiyan, "Bunu engellemek için çalışıyoruz. Elbette, farklı bakış açılarından kaynaklanan içsel zorluklarla da karşı karşıyayız. Ve doğal olarak, Amerika ve İsrail bu durumdan yararlanıyor. Daha önce de belirttiğim gibi inancım tüm Müslümanların kardeş olduğudur." ifadelerini kullandı.