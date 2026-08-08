Yeniçağ Gazetesi
08 Ağustos 2026 Cumartesi
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Anasayfa Aktüel 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?

8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026’da heyecan 7 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümle devam etti. Kuru fasulye pilav ve asma yaprağı ile yapılan yaratıcılık turlarının ardından şeflerden en yüksek notu alarak ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu.

Kaynak: Diğer
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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Danilo, Mehmet ve Somer Şef’in liderliğinde gerçekleşen 7 Ağustos Cuma akşamki bölümde, yarışmacı adayları 19. önlüğü kazanabilmek için mutfakta kıran kırana bir rekabet ortaya koydu.

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

İLK ETAPTA NEFES KESEN MÜCADELE

İki kademeli olarak gerçekleştirilen gecenin ilk turunda şefler, yarışmacılardan Türk mutfağının klasik lezzetlerinden olan kuru fasulye ve pilav hazırlamalarını istedi. Bu zorlu etap için adaylara 50 dakika süre verildi.

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

Sürenin dolmasıyla birlikte yapılan tadımların ardından en başarılı tabakları çıkararak yaratıcılık turuna geçmeye hak kazanan 6 isim belirlendi. Üst tura yükselen yarışmacılar Berin, Nurettin, Şerif, Armağan, Recep ve İrem oldu. İlk etabın en başarılı tabağını ise Berin çıkardı.

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

İKİNCİ TURDA ANA ÜRÜN ASMA YAPRAĞI OLDU

Gecenin ikinci ve son etabında şefler, üst tura çıkan 6 yarışmacıya ana ürün olarak asma yaprağını verdi. Kendilerine tanınan 45 dakikalık sürede asma yaprağı ile en yaratıcı tabağı hazırlamak için ter döken yarışmacılar arasından finale kalan isimler Armağan ve İrem oldu.

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSUNA GİREN 19. İSİM: ARMAĞAN

Şeflerin detaylı değerlendirmelerinin ardından rakibini geride bırakarak gecenin en başarılı tabağına imza atan Armağan, MasterChef Türkiye 2026’nın ana kadrosuna giren 19. yarışmacı olmaya hak kazandı.

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

1 - Batuhan

2 - Nilay

3 - Hasan Alp

4 - Şiringül

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

5 - Enes

6 - Eyyüp Can

7 - Demirhan

8 - Nurten

8 11
8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

9 - Şadi

10 - Burçin Oğuz

11 - Tolga Çakuş

12 - Muhammed

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

13 - Ayşe

14 - Kübra

15 - Gül

16 - Simge

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8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

17 - Bahar

18 - Şükran

19 - Armağan

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