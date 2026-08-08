TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.
8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026’da heyecan 7 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümle devam etti. Kuru fasulye pilav ve asma yaprağı ile yapılan yaratıcılık turlarının ardından şeflerden en yüksek notu alarak ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu.Kaynak: Diğer
Danilo, Mehmet ve Somer Şef’in liderliğinde gerçekleşen 7 Ağustos Cuma akşamki bölümde, yarışmacı adayları 19. önlüğü kazanabilmek için mutfakta kıran kırana bir rekabet ortaya koydu.
İLK ETAPTA NEFES KESEN MÜCADELE
İki kademeli olarak gerçekleştirilen gecenin ilk turunda şefler, yarışmacılardan Türk mutfağının klasik lezzetlerinden olan kuru fasulye ve pilav hazırlamalarını istedi. Bu zorlu etap için adaylara 50 dakika süre verildi.
Sürenin dolmasıyla birlikte yapılan tadımların ardından en başarılı tabakları çıkararak yaratıcılık turuna geçmeye hak kazanan 6 isim belirlendi. Üst tura yükselen yarışmacılar Berin, Nurettin, Şerif, Armağan, Recep ve İrem oldu. İlk etabın en başarılı tabağını ise Berin çıkardı.
İKİNCİ TURDA ANA ÜRÜN ASMA YAPRAĞI OLDU
Gecenin ikinci ve son etabında şefler, üst tura çıkan 6 yarışmacıya ana ürün olarak asma yaprağını verdi. Kendilerine tanınan 45 dakikalık sürede asma yaprağı ile en yaratıcı tabağı hazırlamak için ter döken yarışmacılar arasından finale kalan isimler Armağan ve İrem oldu.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROSUNA GİREN 19. İSİM: ARMAĞAN
Şeflerin detaylı değerlendirmelerinin ardından rakibini geride bırakarak gecenin en başarılı tabağına imza atan Armağan, MasterChef Türkiye 2026’nın ana kadrosuna giren 19. yarışmacı olmaya hak kazandı.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?
1 - Batuhan
2 - Nilay
3 - Hasan Alp
4 - Şiringül
5 - Enes
6 - Eyyüp Can
7 - Demirhan
8 - Nurten
9 - Şadi
10 - Burçin Oğuz
11 - Tolga Çakuş
12 - Muhammed
13 - Ayşe
14 - Kübra
15 - Gül
16 - Simge
17 - Bahar
18 - Şükran
19 - Armağan