8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?

İKİNCİ TURDA ANA ÜRÜN ASMA YAPRAĞI OLDU

Gecenin ikinci ve son etabında şefler, üst tura çıkan 6 yarışmacıya ana ürün olarak asma yaprağını verdi. Kendilerine tanınan 45 dakikalık sürede asma yaprağı ile en yaratıcı tabağı hazırlamak için ter döken yarışmacılar arasından finale kalan isimler Armağan ve İrem oldu.