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Gazeteci Ersin Eroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan "kılıçlı yemin" tartışmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Topsakal hakkında da işlem yapılmıştı. Dönemin Alay Komutan Vekili olan Piyade Komando Albay Topsakal, sıralı disiplin amiri olarak değerlendirildiği süreç sonunda TSK’dan ihraç edilmişti.

İHRAÇ KARARINI MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Teğmenlerin törende "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı eşliğinde Subay Andı’nı okumasının ardından başlayan disiplin süreci, teğmenlerin yanı sıra komuta kademesini de kapsamıştı. İhraç edilmesinin ardından idari yargıya başvuran Topsakal, Ankara 19. İdare Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmıştı. Mahkeme, amirlerin astlarının eylemlerinden doğrudan sorumlu tutulmasının ve uygulanan cezanın orantılı olmadığına hükmederek ihraç işlemini iptal etmişti.

YARGI KARARIYLA GÖREVİNE DÖNMÜŞTÜ

Mahkeme kararının ardından TSK’ya yeniden katılan Topsakal, son olarak emekliliğe sevk edildi. Böylece daha önce yargı kararıyla üniformasına yeniden kavuşan Albay Topsakal’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki aktif görev süreci sona erdi.