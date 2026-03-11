Saray ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan Uysal ile Çiğdem aileleri arasında, 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumet başladı.

Husumet nedeniyle sabah saatlerinde Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaatta, iki aile arasında çatışma çıktı. Çatışmada inşaatlarda sıvacılık yapan Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti, müteahhit Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal yaralandı.

Yusuf Çiğdem

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile oğlu Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılırken, jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.