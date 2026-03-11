Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak.

Yarı final ise 12-13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor’un Avrupa’daki durumuna göre değişiklik gösterecek. TFF, resmi duyuruyu yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Alanyaspor

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Galatasaray ile Gençlerbirliği maçının galibi, Samsunspor ile Trabzonspor maçının galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor maçının kazananı ise Konyaspor ile Fenerbahçe galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.