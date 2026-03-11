Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 yendi.
Galatasaray, turu geçebilecek mi? Rıdvan Dilmen yüzde verdi
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u yenerek büyük avantaj sağladı. Rövanş öncesi duayen isim Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin tur ihtimalini söyledi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Cimbom, gelecek hafta İngiltere'deki rövanş maçına avantajlı skorla gidecek.
Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de eşleşmeyi ve Galatasaray'ın performansını yorumladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları;
“Biz lig aşamasındaki 1-0'lık galibiyette de yayın yapmıştık. Tekrarını verelim. Benzer oldu. O günkü Liverpool'la bugünkü arasında fark yok. Bu tempoyla maçı bitirmek kolay olmuyor. Cin gibi olmanız lazım. Mesela Abdülkerim dakika 87 kramp girdi arka adelesine hemen oyuna devam etti. Niye 1 dakika daha fazla uzatma olsun benim yüzümden diye düşünüyor.”
“Galatasaray özellikle devre arasından itibaren bugünler için yapılmış bir kadro. Ligimiz buna hazırlamıyordu takımlarımızı. Şimdi Galatasaray'ın savunması ve kalecisi 186, 187, 190'larda. Yedek kulüben de iyi olacak bu maçlarda.”
“Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Torreira'yı hep konuştuk. Bugün belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu mücadele etti. Rotasyondan bahsedemeyiz Galatasaray'da bu net. Icardi'nin büyük kariyeri var ama şu maçı kaldırabilir mi? Sane oynamadı ve belki rövanşta oynayacak bilmiyoruz. Sane belki oynamak ister ama bir dakika Sane, orada Barış Alper var. Galatasaray'da yedek oyuncu mefhumu kalmadı. Oynayan grup belli.”
“Topla oynamanın yüzde 54 Liverpool maç sonuna gelmesi kötü bir yüzde değil. Galatasaray'ın hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde devam eden takım. Liverpool'un hedefi sadece burası. Burada pozisyon çıkaramadan, üstelik 1-0 gerideyken olması…”
“Barış'ın 2-3 maçtır Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 oyuncuya kart göstertmesi var. Böyle bir silah rakibin dengesini bozuyor. Bence Okan Buruk da geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan döndü. Bunların olmadığını geçen sene anladı. Bu orta sahayla ancak Liverpool'u yenersin. Rövanşta orta sahadaki üçlünün kart sınırında olmadan çıkacak olması önemli.”
"Seyirci, Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir rövanşta. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin 60'a 40 Liverpool'un şansı var derdim. Şimdi 55'e 45 diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim."