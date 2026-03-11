Galatasaray, turu geçebilecek mi? Rıdvan Dilmen yüzde verdi

“Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Torreira'yı hep konuştuk. Bugün belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu mücadele etti. Rotasyondan bahsedemeyiz Galatasaray'da bu net. Icardi'nin büyük kariyeri var ama şu maçı kaldırabilir mi? Sane oynamadı ve belki rövanşta oynayacak bilmiyoruz. Sane belki oynamak ister ama bir dakika Sane, orada Barış Alper var. Galatasaray'da yedek oyuncu mefhumu kalmadı. Oynayan grup belli.”