Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid’e konuk olan Tottenham Hotspur İspanya’da adeta bozguna uğradı. Premier Lig’de küme hattına yaklaşan Tottenham’da Devler Ligi’nde alınan ağır yenilgiye rağmen Igor Tudor'un maç içerisinde kontrolünü kaybederek yaptığı hamle daha çok konuşuldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid Premier Lig’de kötü günler geçiren Tottenham Hotspur’u ağırladı.

1 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 2

TUDOR'UN YAPTIĞI AĞIR YENİLGİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Metropolitano’da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi adeta bozguna uğradı. Maça Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor’un kontrolünü kaybederek yaptığı hamle damga vurdu.

2 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 3

ATLETICO MADRID İLK 15 DAKİKADA MAÇI KOPARDI

Atletico Madrid taraftarının da desteğiyle maça fırtına gibi başladı. İspanyol ekibi ilk 15 dakika içerisinde 3 gol buldu. Simeone’nin ekibi, Marcos Llorente (6'), Griezmann (14') ve Alvarez'in golleriyle (15') maçın henüz maçında üç farklı öne geçti.

3 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 4

İLK YARIDA TOPLAM 5 GOL ATILDI

Gol yağmur, Robin Le Normand’ın 22’de ağları havalandırarak skoru 4-0’a getirmesine 4 dakika sonra Pedro Porro’nun cevap vermesiyle sürdü ve ilk yarı ev sahibi Atletico’nun 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

4 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 5

ALVAREZ'E SOLANKE KARŞILIK VERDİ

İkinci yarıda Alvarez’in golüyle 5-1’i bulan Atletico Madrid karşısında İngiliz temsilcisi, 76. dakikada Dominic Solanke’nin yeniden farkı üçe indirdi.

5 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 6

TOTTENHAM'IN TUR ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Karşılaşma Atletico Madrid’in 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. İspanyol temsilcisi, bu sonuçla rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Tottenham ise deplasmanda aldığı farklı mağlubiyet sonrası çeyrek final umutlarını mucizelere bıraktı.

6 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 7

TUDOR 16. DAKİKADA 3 GOL YİYEN KALECİSİNİ ÇIKARDI

Maçta farklı sonucun ötesinde Igor Tudor’un yaptığı hamle çok tartışıldı. İlk 15’dakikada 3 gol yiyen Tottenham’da çileden çıkan Tudor, kaleci Antonin Kinsky’i oyundan alarak yerine Guglielmo Vicario’yu soktu.

7 8
Galatasaray'ın eski hocası kontrolü kaybetti: Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 8

TAKIM ÜZERİNDE KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Hırvat teknik adamın bu hamlesiyle takım üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiği vurgulandı. Tottenham’ın başında çıktığı dördüncü maçında da yenilgi alması nedeniyle tecrübeli teknik adamın Londra günlerinin sayılı olduğu söylentileri iyice ayyuka çıktı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro