ABD ve İran’a karşı savaşa devam eden İran, iki ülkeye yönelik askeri hedefleri vurmaya devam ediyor. Devrim Muhafızları yaptığı son açıklamada savaşın başından bu yana en yoğun saldırının başladığını duyurarak ABD ve İsrail’e yönelik askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

İran'ın en yüksek askeri ve operasyonel yönetim merkezi Hatem el-Enbiya Karargâhı’ndan gelen son açıklamada "Düşman, bölgedeki ABD ve Siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamız için bize fırsat verdi" dedi.

YENİ HEDEFLERİ DUYURDULAR

Tasnim Haber Ajansı ise ABD’nin teknoloji devlerinin yer aldığı ‘yeni hedefler’ listesi yayınladı.

"Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına evrildikçe İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle gibi şirketlerin adları da yer aldı.

Haberde söz konusu şirketlere ait bulut hizmetleri altyapısının ve ofislerinin İsrail ve diğer Körfez ülkelerinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu liste ajansın Telegram kanalında yayınlandı.