Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar A. da gözaltına alınmıştı.

CHP Lideri Özgür Özel'in, parti genel merkez binasında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in toplam değeri 325,5 milyon liraya ulaşan 12 ayrı gayrimenkulü olduğunu açıklamasının ardından tapu kayıtlarının farklı tapu müdürlüklerinde sorgulandığı tespit edilmişti. İşlemi yapanlar hakkında başlatılan soruşturmaların ardından 3 tapu memuru açığa alınmış, sabah saatlerinde Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar A. ise gözaltına alınmıştı.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ İLÇE TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar A.'nın gözaltına alınmasının ardından Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. de gözaltına alındı. M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde “Turpun küçüğü” başlığıyla düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Gürlek’in elinde bulunan 12 taşınmazın değerinin 325 milyon lira, daha önce sattığını ifade ettiği 4 taşınmazın değerinin ise 126 milyon lira olduğunu öne sürdü.

Akın Gürlek'in üzerine kayıtlı sadece 4 tapusu olduğunu açıklamasının ve tapu kayıtlarını paylaşmasının ardından, farklı tapu müdürlüklerinde bu bilgileri sorgulayanların tespit edildiği, tespit edilenler hakkında işlem yapılabileceği öğrenilmişti.

Bu bilgilerin ardından 3 tapu memuru görevlerinden açığa alındı. 24 Mart itibarı ile de 2 memur gözaltına alındı.