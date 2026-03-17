ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sonrası petrol fiyatlarındaki artış 100 dolar bandında seyrederken, akaryakıt fiyatlarına zamların ardı arkası kesilmiyor.

Bu geceden itibaren benzine zam gelmesi bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek X hesabı üzerinden benzine gece yarısı zam geleceğini duyurdu.

GECE YARISI ZAMMI

Aydilek X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Akaryakıta, hafta sonu arasının ardından yeni zam! Benzine, bu gece yarısı 2 TL 17 kuruş zam bekleniyor. Bunun, yüzde 75'i eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar, 54 kuruş.”

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) V/Max Diesel (TL/LT) Gazyağı (TL/LT) Kalorifer Yakıtı (TL/KG) Fuel Oil (TL/KG) PO/gaz Otogaz (TL/LT) İSTANBUL (AVRUPA) 61.41 65.91 89.78 55.14 43.97 30.49 İSTANBUL (ANADOLU) 61.26 65.76 89.77 55.13 43.96 29.89 ANKARA 62.38 67.03 88.41 55.89 44.72 30.37 İZMİR 62.65 67.31 90.00 55.09 43.91 30.29

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.