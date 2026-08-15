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İYİ Parti'den istifa ederek önce CHP saflarına ardından ve mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'den de istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Milletvekili Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.



Dikbayır, AK Parti'nin 25. yılına özel toplantıda rozeti takamadı ancak söz konusu iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam etti. Bu kez geçişin neden gerçekleşmediğine ilişkin yeni kulis bilgileri ortaya atıldı.

AK Parti'ye yakınlığyla bilinen Gazeteci Sinan Burhan Dikbayır’ın AK Parti’ye geçmek istediğini ancak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu geçişe karşı çıktığını söyledi.



'AKŞENER İKİ İSME SICAK BAKMIYOR...'

Tv100'deki yayında konuşan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

“Ümit Dikbayır’la ilgili az önce Barış Yarkadaş, ‘Ümit Dikbayır geçemedi’ dedi. Evet, Ümit Dikbayır geçmek istedi. Onu söyleyeyim. Bugün her ne kadar ‘Benim ilgim, alakam yok’ dese de Ümit Dikbayır geçmek istedi. Ancak bildiğim kadarıyla, kulağıma gelen bilgilere göre Sayın Meral Akşener iki isme sıcak bakmıyor. Haklarında olumsuz rapor ve bilgi paylaştığını biliyorum. Yani Meral Hanım iki isme şerh koymuş durumda. Dolayısıyla Ümit Dikbayır konusunda Meral Hanım’ın etkisi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.







GAZETECİLERİN TEPKİSİ BÜYÜK

Öte yandan Dikbayır hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim” dedi. Yaşanan süreci “kirli siyaset arenası” olarak nitelendiren Dikbayır, hakkında ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi.





''20 yıllık gazeteciyim, hiç yalan haber yapmadım”



Dikbayır'ın AK Parti'ye geçeceğini duyuran Sözcü TV programcılarından Serap Belovacıklı, Dikbayır'ın açıklamasına X hesabından şu yanıtı verdi:



'AK PARTİ NEDEN FİKİR DEĞİŞTİRDİ, O SORGULANSIN'



''Ümit Dikbayır ile ilgili bir açıklama da AKP’den… Ayrıca soranlara;;; Dikbayır geçeceğini önce bana sonra da İsmail Saymaz’a teyit etmişti. Dolayısıyla haberimizin yalan olduğunu iddia edenler bence bizi değil neden AKP’nin fikir değiştirdiğini sorgulasın''







Belovacıklı ayrıca, 14 Ağustos’ta Erdoğan tarafından kendisine rozet takılacak” cümlesi direkt Sözcü TV tarafından duyuruldu. Benim özel haberimdi, arkasında durduğumu da açıklayacağım.

“‘Yalan yanlış’ kısmında, ‘kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan yanlış haberleri’ ifadelerinin bana hitap edip etmediğini kendisine sordum ama bir yanıt vermedi. Ama kısacası şunu açıklama ihtiyacı hissettim:

Tatile çıkacağım gün, yolda Ümit Dikbayır’la bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi 3-4 defa aradım, geri dönüş yapmadı. Bir arkadaşımız vasıtasıyla geri dönüş yaptı. “Serap Hanım’ı biraz sakinleştirir misin? Serap Hanım, çünkü bu konuda dostluğumuz zarar görsün istemiyorum” anlamında...

Ben de “Ben gazeteciyim, beni ilgilendirmiyor” dedim. Sonrasında kendisi aradı, hatta espriler de yaptı. “Daha önce geçeceğini ama sonrasında bunun ertelendiğini, 14 Ağustos tarihinde mutabık kalındığını ve geçeceğiz” dedi.





Hatta altını da çiziyorum, şu cümleyi de kurdu kendisi. “Neden böyle keskin bir dönüş?” diye sordum. “Telefonda konuşmayalım, yüz yüze konuşalım. Ankara’ya gelin, bir çayımı için” dedi ve telefonu kapattık.

Şimdi aynı Ümit Dikbayır “Yalan haber” diyorsa, yalanladığı buysa, belgesiyle, bilgisiyle aktarmaya devam ederim. 20 yıllık gazeteciyim, hayatımda hiç yalan haber yapmadım.''









NE OLMUŞTU?





2023 yılında dönemin İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener tarafından disiplin kuruluna kesin ihraç talebi ile partisinin gönderilen Ümit Dikbayır istifa etmiş ve Akşener hakkında önemli iddialarda bulunmuştu.



Dikbayır, 31 Mart'ta partinin İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı sonrası Meral Akşener ile gerginlik yaşadığını da söyledi. Sedat Aksakallı'nın 'kayıtdışı' para topladığını ileri süren Dikbayır vekillerden 500 bin ve 1 milyon lira para istendiğini de ileri sürmüştü.

Dİkbayır ve Akşner arasındaki bu restleşme Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye katılmasındaki Meral Akşener iddialarını doğrular nitelikte olarak yorumlandı.





