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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından belediyede dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Bingöl'ün en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Hasan Özdemir, danışmanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Özdemir, görev değişikliğinin ardından belediye başkan danışmanlığı görevini bıraktığını ancak seçilmiş meclis üyesi olarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

"MECLİS ÜYELİĞİ GÖREVİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Hasan Özdemir, halkın kendisine verdiği yetkiyle hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevlerini sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ancak halkımızın bana verdiği yetki ve güvenle; hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sıfatımla, Tuzlalı ve İstanbullu komşularıma kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyorum."

"ASIL MAKAM KOMŞULARIMIZIN KALBİ"

İstifa kararını ilkeleri ve hizmet anlayışı doğrultusunda aldığını ifade eden Özdemir, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerektiğinde sorumluluk almak kadar, ilkelerimiz ve hizmet anlayışımız doğrultusunda makam hisarlarından çekilmesini bilmek de siyasete ve millete olan saygımızın bir gereğidir. Bizim için asıl makam, komşularımızın kalbinde kurduğumuz tahttır."

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ"

Özdemir, açıklamasının sonunda ise Tuzla ve İstanbul için çalışmayı sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Makamlar gelip geçici, Tuzla'ya ve İstanbul'a olan sevdamız bakidir. Kentimizin hakkını savunmak, her bir komşumuzun sesine ses olmak için meclis sıralarında, sahanın tam ortasında, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğim."

Hasan Özdemir'in istifası, Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçişinin ardından belediyede yaşanan ilk önemli görev değişikliklerinden biri olarak dikkat çekti.