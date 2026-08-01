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YENİÇAĞ gazetesinin haftalar önceden duyurduğu transfer gerçekleşti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye geçti. Bingöl'e rozetini AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Erdoğan taktı.

2024 yılında 84 bin 94 Tuzlalının oyuyla seçilen Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçişi Tuzla halkında büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Gelmesi muhtemel tepkilerden çekinen Bingöl, AK Parti'ye geçişi sonrası "Tuzlalı komşularıma" diyerek bir paylaşımda bulundu. Bingöl bu paylaşımda Tuzlalıların yorumlarını önemsemedi.

YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

YENİÇAĞ'ın günler öncesinden duyurduğu "Tuzla Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye geçiyor" ve "AK Parti'de 'topal ördek' olmama hamlesi: 5 belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte geçecek" haberleri bugünkü transferlerle doğrulanmış oldu.

SON PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Eren Ali Bingöl'ün yorumlara açık yaptığı son paylaşıma yüzlerce tepki mesajı yağmıştı. Özellikle Şadi Yazıcı döneminde kurulduğu iddia edilen rant çetesindeki sistemin, Bingöl döneminde de devam ettirildiği, Eren Ali Bingöl'ün buradan bir soruşturmayla karşı karşıya kalacağını tahmin ettiği için apar topar AK Parti'ye geçtiği yorumları dikkat çekti.

BİNGÖL'ÜN AK PARTİ'YE GEÇİŞ GEREKÇESİ MANİDAR

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün Tuzla'da 50 bin vatandaşı ilgilendiren usulsüz yapılara İBB'den ruhsat çıkarma isteği İBB meclisinde ret yemişti. Bunun üzerine Bingöl ve İBB arasında ipler kopmuştu. İBB yönetimi Usulsüz olduğu değerlendirilen yapılara iskan verilemeyeceğini bildirmesi üzerine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, iktidara yakın medya ve ajansları belediye binasına davet etmiş, buradan da İBB Meclisi'ni topa tutmuştu. Yapıların usulsüz/kaçak olduğundan bahsetmeyen Bingöl, "İBB Meclisi 50 bin Tuzlalıyı evsiz bırakacak" tezini ortaya attı. 31 Temmuz'da paylaştığı videoda da "Ben bu vebali boynuma almam" diyen Bingöl, bugün (1 Ağustos ) AK Parti'ye katıldı.