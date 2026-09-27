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Kaynak: Haber Merkezi

Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Nisan ayında aldıkları hisseleri Eylül ayında elden çıkardıklarını iddia etti.

Çömez, satışların FONZİ skandalının patlak vermesinden önce gerçekleştiğini öne sürerek, söz konusu işlemlerden 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla kazanç sağlandığını savundu.

İYİ Partili Çömez, yaptığı hesabı da dikkat çeken bir ifadeyle anlattı.

“5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazanmışlar. Oturdum hesapladım; tam ‘2 kamyon dolusu’ para ediyor.”

“BİR ZAHMET AÇIKLAYIVERSİN”

Çömez, paylaşımında gazetecilerin aradığı AK Parti'li siyasetçinin “müsait olmadığını” söyleyerek telefonu kapattığını da öne sürdü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arayan gazetecilere ‘müsait olmadığını’ söyleyip telefonu kapatan bu AKP’li siyasetçi, müsait olursa bir zahmet açıklayıversin; bu paraları eşiyle birlikte götürdü mü, götürdülerse nereye?”

HİSSE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BAŞKA İDDİALAR DA GÜNDEMDE

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hisse işlemleriyle ilgili daha önce YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de açıklamalarda bulunmuştu. Emre, Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerinde yüksek tutarlı işlemler yaptığını ve kısa sürede milyarlarca liralık para elde ettiklerini ileri sürmüştü.

Söz konusu rakam ve işlemlerle ilgili iddialar kamuoyunda tartışılırken, Çömez de yaptığı son açıklamayla Kaya çiftine yönelik soru işaretlerinin yanıtlanması çağrısında bulundu.