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Kaynak: ANKA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun "adil, şeffaf ve etkin bir şekilde tasfiye edilmesini" öngören 9 maddelik kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu.

GÜLER: BU VİRÜSÜ BÜNYEDEN SÖKÜP ATACAĞIZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, teklifin tamamlanarak Meclis başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Güler, "Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü, hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca yüzde 2,4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye hâlindeki 131 fon, sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca yüzde 4,6'sını oluşturmaktadır. Sermaye piyasalarında sorun yok. Yatırımcının hakkı korunacak. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak, fonların varlıklarıyla süreç devam edecek" dedi.

'SÜREKLİ BİR TASFİYE REJİMİ GETİRMEMEKTE'

9 maddelik kanun teklifine dair Güler, "Hazırladığımız bu kanun teklifi, sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici ve istisnai bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.

Güler, ödeme hesabında fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarına dayanan net yatırım tutarının esas alınacağını söyledi. Belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme öngörüldüğünü söyleyen Güler, bu tutarın niteliğine ilişkin “Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir" dedi.

Güler, varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde satılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Fonun kurucusu olan portföy yönetim şirketinin sorumluluğunun esas alınacağını ifade eden Güler, tahsilatın bu şirketten sağlanamaması halinde sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurulabileceğini aktardı.

SPK tarafından belirlenen tutarların takip ve tahsilinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılacağını ifade eden Güler, bu süreçte 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını açıkladı.

GERİ KAZANILAN TUTARLAR AYRI İZLENECEK

Teklifte, geri kazanılan tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izleneceği de yer aldığını ifade eden Güler, kaynaklar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde olacağını söyledi. Tasfiye bittikten sonra elde edilen tutarlar da belirlenen usulle yatırımcılara verilecek.

Öte yandan Güler, gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç sağlayanların ise emsal getiriyi aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edebilmelerine yasal zemin oluşturulacağının da teklifte yer aldığını aktardı.

Piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali fiillerini işleyenlerle bu kişilerle birlikte hareket ettiği belirlenen kişi ve kurumların ise kanunun sağladığı ödeme imkânlarından yararlanamayacağını ifade etti.

ÖNCE KOMİSYONA SONRA GENEL KURULDA OLACAK

Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin planlandığını aktaran Güler, görüşmelerin çarşamba veya perşembe günü yapılabileceğini söyledi. Komisyon başkanlığınca takvimin belirleneceğini Güler ifade etti. ilerleyen haftalarda TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmesinin hedeflendiğini Güler aktardı.

KİMLERE NE ÖDEME YAPILACAK?

Teklife göre, yeterli nakit oluşmaması halinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara

tam, diğer yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleşebilecek.



Hazırlanan teklifle birlikte tasfiye sürecinin usulleri, yatırımcıların alacaklarının hesaplanma biçimi ve

sorumluların mal varlıklarına yönelik yaptırımlar netleşiyor.

Buna göre teklifle, belirtilen 131 fonun malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri

kazanılması, eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsil edilmesi ve bu tutarların fon pay sahiplerine

ulaştırılması hedefleniyor.