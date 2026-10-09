Ekim ayı itibarıyla farklı bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarıyla 650 bin TL'nin aylık getirisi netlik kazandı.
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları
Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki devam ederken, Ekim 2026 itibarıyla 650 bin TL'nin 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin elde edeceği kazançlar belli oldu. Peki hangi banka ne kadar para veriyor? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
650 BİN TL İÇİN ORTAMALA GETİRİ TABLOSU
Mevduat faiz oranlarının ortalama yüzde 40 ile yüzde 44,5 bandında seyrettiği bu dönemde, 650 bin TL'lik birikim için 32 günlük vadede stopaj (vergi kesintisi) düşüldükten sonra elde edilebilecek tahmini net kazanç oranları şu şekilde şekilleniyor:
Akbank
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Kazanç: 18.105,10 TL
Vade Sonu Bakiye: 668.105,10 TL
Odea
Oksijen Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 17.726,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 667.726,88 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net kazanç: 18.497,61 TL
Vade Sonu Bakiye: 668.497,61 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net kazanç: 18.584,09 TL
Vade Sonu Bakiye: 668.584,09 TL
Türk Ticaret Bankası
Salkım Hesap
Faiz Oranı: Yüzede 44,50
Net kazanç: 19.615,91 TL
Vade sonu tutar: 669.615,91 TL
Ziraat Dinamik
Dinamik Kazandıran Hesap
Faiz Oranı: Yüzede 44,00
Net kazanç: 16.160,08 TL
Vade sonu tutar: 666.160,08 TL
Türkiye Finans
Günlük Hesap
Kar Payı Oranı: Yüzde 44,00
Net kazanç: 18.323,35 TL
Vade sonu tutar: 668.323,35 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net kazanç: 18.907,29 TL
Vade sonu tutar: 668.907,29 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz Oranı: 44,00
Net kazanç: 18.584,09 TL
Vade sonu tutar: 668.584,09
ON Dijital
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net kazanç: 17.473,04 TL
Vade sonu tutar: 667.473,04
DenizBank
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net kazanç: 17.881,02 TL
Vade sonu tutar: 667.881,02 TL
STOPAJ PRANLARINA DİKKAT
6 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında uygulanan yüzde 10'luk stopaj (vergi kesintisi) net kazancı doğrudan etkiliyor. Bankaların müşteriye özel sunduğu "hoş geldin faizi" veya yüksek tutarlı birikimlere uygulanan avantajlı faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların parasını faize yatırmadan önce güncel oranları kıyaslamasını ve stopaj kesintisi sonrası net tutarı dikkate almasını öneriyor.