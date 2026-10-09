650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları

650 BİN TL İÇİN ORTAMALA GETİRİ TABLOSU

Mevduat faiz oranlarının ortalama yüzde 40 ile yüzde 44,5 bandında seyrettiği bu dönemde, 650 bin TL'lik birikim için 32 günlük vadede stopaj (vergi kesintisi) düşüldükten sonra elde edilebilecek tahmini net kazanç oranları şu şekilde şekilleniyor: