Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları

650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları

Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki devam ederken, Ekim 2026 itibarıyla 650 bin TL'nin 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin elde edeceği kazançlar belli oldu. Peki hangi banka ne kadar para veriyor? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 1

Ekim ayı itibarıyla farklı bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarıyla 650 bin TL'nin aylık getirisi netlik kazandı.

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650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 2

650 BİN TL İÇİN ORTAMALA GETİRİ TABLOSU

Mevduat faiz oranlarının ortalama yüzde 40 ile yüzde 44,5 bandında seyrettiği bu dönemde, 650 bin TL'lik birikim için 32 günlük vadede stopaj (vergi kesintisi) düşüldükten sonra elde edilebilecek tahmini net kazanç oranları şu şekilde şekilleniyor:

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650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 3

Akbank

Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 38,00

Net Kazanç: 18.105,10 TL

Vade Sonu Bakiye: 668.105,10 TL

3 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 4

Odea

Oksijen Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Kazanç: 17.726,88 TL

Vade Sonu Bakiye: 667.726,88 TL

4 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 5

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net kazanç: 18.497,61 TL

Vade Sonu Bakiye: 668.497,61 TL

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650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 6

ING

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net kazanç: 18.584,09 TL

Vade Sonu Bakiye: 668.584,09 TL

6 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 7

Türk Ticaret Bankası

Salkım Hesap

Faiz Oranı: Yüzede 44,50

Net kazanç: 19.615,91 TL

Vade sonu tutar: 669.615,91 TL

7 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 8

Ziraat Dinamik

Dinamik Kazandıran Hesap

Faiz Oranı: Yüzede 44,00

Net kazanç: 16.160,08 TL

Vade sonu tutar: 666.160,08 TL

8 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 9

Türkiye Finans

Günlük Hesap

Kar Payı Oranı: Yüzde 44,00

Net kazanç: 18.323,35 TL

Vade sonu tutar: 668.323,35 TL

9 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 10

Fibabanka

Kiraz Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net kazanç: 18.907,29 TL

Vade sonu tutar: 668.907,29 TL

10 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 11

Anadolubank

Renkli Hesap

Faiz Oranı: 44,00

Net kazanç: 18.584,09 TL

Vade sonu tutar: 668.584,09

11 14
650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 12

ON Dijital

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net kazanç: 17.473,04 TL

Vade sonu tutar: 667.473,04

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650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 13

DenizBank

Kaptan Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net kazanç: 17.881,02 TL

Vade sonu tutar: 667.881,02 TL

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650 bin TL'nin aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları - Resim: 14

STOPAJ PRANLARINA DİKKAT

6 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında uygulanan yüzde 10'luk stopaj (vergi kesintisi) net kazancı doğrudan etkiliyor. Bankaların müşteriye özel sunduğu "hoş geldin faizi" veya yüksek tutarlı birikimlere uygulanan avantajlı faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların parasını faize yatırmadan önce güncel oranları kıyaslamasını ve stopaj kesintisi sonrası net tutarı dikkate almasını öneriyor.

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