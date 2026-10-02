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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül tarihinde suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ile Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 AK-47 piyade tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, bin 110 fişek ve 57 kartuş ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı bulundu.



Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.