Doğu Akdeniz bölgesi peş peşe meydana gelen sarsıntılarla sallandı. Adana’da 17 dakika arayla kaydedilen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7-8 kilometre olan sarsıntılar, Adana, Osmaniye ve çevre illerde son derece geniş bir alanda güçlü şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntıların ardından gözler uzman değerlendirmelerine çevrildi.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN’DAN DEPREM FIRTINASI UYARISI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki hareketliliği YENİÇAĞ Gazetesi'nden Baran Yalçın'a değerlendirdi. Ercan, sarsıntıların 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin devamı niteliğindeki artçılar olduğunu belirtti.

Bölgedeki gerginliğin arttığına dikkat çeken Ercan, yerel zemin koşullarının dalga boyutunu 3-4 kat büyüterek hissetme şiddetini yükselttiğini ifade etti. Bu büyüklükteki depremlerin yıkıcı bir threshold (eşik) değerine ulaşmadığını ancak durumun ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirten Ercan; AFAD ve üniversitelerin zaman kaybetmeden bölgeye jeofizik deprem ağı kurması gerektiğini vurguladı.

ERCAN'DAN AFAD VE ÜNİVERSİTELERE ACİL ÇAĞRI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin artçıları olarak görüyorum bu depremleri. Bölge gergin. Adana’da 4,8’den sonra 4,9 olması, ardından Osmaniye’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi bu bölgenin gerildiğini gösteriyor. Şu anda bir deprem fırtınası görünümünde. Gevşek zemine kurulmuş yerleşim alanlarında deprem dalgaları 3-4 kat büyüdüğü ve depremin odak derinliği de 7-8 km olduğu için çok geniş bir alanda hissedilmesine neden oluyor. Tabii bu büyüklükteki depremler Adana ve Osmaniye gibi bölgelerde yıkıcı olmaz. Yıkıcılık eşik değeri 6,3 - 6,4'ten sonra başlar. Ancak bunları çok önemsiyorum. Şu anda bir deprem fırtınası gibi geliyor bu olay. AFAD ve üniversiteler hemen jeofizik deprem ağı kurmalılar. İvedi olarak... Ve yerdeki gerginlik boşalımlarını ölçerek ivedi bir durum olup olmadığını ortaya çıkarmakta yarar var. Böyle bırakılamaz bu olay. Arkasından büyük bir deprem gelir mi gelmez mi, bunu söylemek çok zor. Ama gelirse de beklenmedik bir durum olmaz."