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Kaynak: Ekonomi Servisi

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorin grubunda uygulanan 2,22 TL'lik indirimin ardından gözler yeniden pompa fiyatlarına çevrildi.

4,95 TL’LİK YENİ DÜŞÜŞ GÜNDEMDE

Sektör kaynaklarına göre, 6 Ekim Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatında 4,95 TL tutarında yeni bir indirimin yapılması öngörülüyor. Söz konusu indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarında kısa süre içerisinde önemli bir gerileme kaydedilmiş olacak.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Salı günü yapılması beklenen 4,95 TL’lik indirimin ardından motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde ortalama şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 90,05 TL

Ankara: 91,15 TL

İzmir: 91,45 TL

Trabzon: 91,85 TL



Özellikle yüksek kilometre yapan sürücüler ve ticari araç sahipleri tarafından yakından takip edilen indirim haberinin ardından, gözler benzin ve LPG fiyatlarında yaşanabilecek olası değişimlere çevrildi.