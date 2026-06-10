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Bir dönem Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen ve transfer aşamasında da Ilıcalı'nın “Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur” sözleriyle duyurduğu Jaden Philogene, bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

24 yaşındaki hücum oyuncusu 2025-26 sezonunu İngiltere Championship'te Ipswich Town formasıyla geçirdi.

TAKIMIYLA PREMIER LIG'E YÜKSELDİ

Sezonu 84 puanla 2. sırada tamamlayan köklü futbol takımı, Coventry'nin ardından doğrudan Premier Lig'e yükselen 2. takım olmuştu.

Hull City, ise play-off başarısının ardından Premier Lig'e yükselen 3. ve son takım olma başarısı göstermişti.

SEZONA DAMGA VURDU

2024-25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan Ipswich Town'a transfer olan Jaden Philogene, bu sezon çıktığı 36 maçta 13 gol atarken 2 de asist yaptı.

İngiliz futbolcu, gösterdiği performansla takımının Premier Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu ve yıldız ismin 2026-27 sezonunda da takımıyla yola devam etmesi bekleniyor.

HULL CITY KARNESİ

2023-24 sezonunda Hull City forması giyen Philogene, çıktığı 32 maçta 12 gol atıp 6 da asist yapmıştı.