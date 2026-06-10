Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı?

"Altında kalıcı ve sürdürülebilir bir yükseliş trendi ancak enflasyon beklentilerinin gerilemesi ve tahvil getirilerinin düşmesiyle mümkün olabilir. Şu an için satıcılar piyasada kontrolü elinde bulunduruyor ve yatırımcılar aşağı yönlü destek noktalarını izliyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise enflasyon, enerji fiyatları ve Fed'in izleyeceği politika yolu konusunda netlik arıyor."