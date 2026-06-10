Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı?

Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı?

Ons altın fiyatlarında yaşanan gerileme yatırımcılarda endişeye yol açarken, küresel altın ETF'lerinden milyarlarca dolarlık çıkış gerçekleşti. Ons fiyatının 4.175 dolarla son 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesiyle birlikte uzmanlar, 4.100 dolar civarındaki teknik destek seviyelerine dikkat çekiyor

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 1

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında gözlenen aşağı yönlü hareketlilik, yatırımcılar arasında hem alım fırsatı beklentisi yarattı hem de düşüşün ne kadar süreceği yönündeki kaygıları artırdı. Güne düşüşle başlayan ons altın, ilk işlemlerde 4.175 dolara kadar gerileyerek son 2,5 ayın en düşük seviyesine imza attı.

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 2

Altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın ile petrol arasındaki korelasyonun son haftalarda zayıfladığına işaret etti. Piyasa odağının enerji kaynaklı enflasyonist baskılardan uzaklaştığını belirten Hansen, yatırımcıların artık ABD para politikası beklentilerine, yüksek tahvil getirilerine ve dolara yöneldiğini aktardı.

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 3

Enflasyon endişelerinin hazine tahvil getirilerini yüksek tutmaya devam ettiği ve doları desteklediği sürece altının kırılgan yapısını koruyabileceğini ifade eden Hansen, şunları kaydetti:

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 4

"Altında kalıcı ve sürdürülebilir bir yükseliş trendi ancak enflasyon beklentilerinin gerilemesi ve tahvil getirilerinin düşmesiyle mümkün olabilir. Şu an için satıcılar piyasada kontrolü elinde bulunduruyor ve yatırımcılar aşağı yönlü destek noktalarını izliyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise enflasyon, enerji fiyatları ve Fed'in izleyeceği politika yolu konusunda netlik arıyor."

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 5

Fiyatlardaki düşüş eğilimi, fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) da kendini gösterdi. Küresel altın ETF'lerinden mayıs ayı içerisinde toplam 2 milyar dolarlık nakit çıkışı yaşandı. Bu dönemde fon girişi kaydedilen tek bölge 334 milyon dolarla Avrupa olurken; Asya'da 1,2 milyar dolar, Kuzey Amerika'da ise 1,1 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 6

Yaşanan bu çözülmeyle birlikte, küresel altın ETF'lerinin toplam varlık değeri mayısta yüzde 2 azalarak 604 milyar dolara geriledi. Toplam altın varlıkları ise 4 bin 121 tona düşerek, şubat ayındaki 4 bin 176 tonluk zirve seviyesinin altında kalmayı sürdürdü.

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 7

Analistler, altın ETF'lerindeki nakit çıkışlarının haziran ayında da sürdüğünü belirtiyor. Standard Chartered Bank Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yatırımcıların zararda olan ETF pozisyonlarını kapatmaya başlaması durumunda satış baskısının daha da derinleşebileceği uyarısında bulundu.

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Ons altın çakıldı, dev banka sinyali verdi: Altında fırsat zamanı mı? - Resim: 8

Ons altının 4.250 dolar seviyesinde olduğu süreçte en az 270 tonluk altın varlığının zarar bölgesine geçtiğini vurgulayan Cooper, piyasa için bir sonraki kritik teknik destek seviyesinin yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: Diğer
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