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Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, transfer çalışmalarına hız verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Belçika ekibi Charleroi'de forma giyen Yacine Titraoui için girişimlere başladı.

SUNDERLAND, LEEDS VE MARSİLYA DA PEŞİNDE

22 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunun uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olduğu belirtildi.

Sunderland, Leeds United ve Marsilya'nın da takip ettiği Titraoui için Hull City'nin somut adımlar atmaya hazırlandığı ifade edildi.

10 MİLYON STERLİN İSTİYORLAR

Charleroi'nin genç futbolcu için yaklaşık 10 milyon sterlin bonservis talep ettiği aktarıldı.

Kulübün sportif direktörü Jared Dublin ile futbol operasyonları ekibinin son bir yıldır oyuncuyla ilgili detaylı raporlar hazırladığı ve Premier Lig planlamasında ismini ön plana çıkardığı kaydedildi.

ORTA SAHAYA DİNAMİZM KATABİLİR

Hem ön libero hem de ceza sahaları arasında görev yapabilen Titraoui, enerjik oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Geride kalan sezonda Charleroi formasıyla 37 maça çıkan genç futbolcu, 5 gol kaydetti.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA

Yacine Titraoui ayrıca Cezayir Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

Kaleci ve sol bek başta olmak üzere birçok bölgeye takviye planlayan İngiliz ekibinin, Titraoui'yi Premier Lig seviyesinde fark yaratabilecek isimlerden biri olarak gördüğü belirtiliyor.