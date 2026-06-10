Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2000'li yılların başında hayata geçirilen çok özel bir proje, günümüzde koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. 2002 ile 2004 yılları arasında, her takvim günü için ortalama sadece 100 adet üretilen 1 Milyon Türk Lirası nominal değerindeki hatıra paraları, dijital mezatlarda ve nümismatik platformlarında astronomik rakamlara alıcı buluyor.

SADECE O GÜNE ÖZEL ÇİFT RENKLİ ÜRETİM

"Darphane Gün Paraları" olarak adlandırılan bu nadide seri, 6 Mayıs 2002 ile 25 Ağustos 2004 tarihleri arasına damgasını vurdu. Resmi tatiller ve hafta sonları dahi atlanmadan, takvimdeki her gün için o günün net tarihini taşıyan çift renkli (bimetal) paralar basıldı. Üretimin günlük ortalama 100 adet gibi çok sınırlı bir kotada tutulması, bu serinin günümüzdeki nadirliğini ve yüksek maddi değerini belirleyen en büyük etken oldu.

TARİHİ BİNA VE ASIRLIK MİRAS PARALARA KAZINDI

Dijital açık artırmalarda büyük ilgi gören bu eserlerin ön yüzünde, kurumun Beşiktaş'ta yer alan tarihi genel müdürlük binasının silüeti ile Türkçe ve İngilizce olarak "Türkiye Cumhuriyeti / Republic of Turkey" ifadeleri yer alıyor. Paranın arka yüzü ise kurumsal bir mirası ve zaman damgasını taşıyor. "Darphane 1467'den Beri / Turkish Mint Since 1467" ibaresinin hemen altında, paranın basıldığı gün, ay ve yıl bilgisi net bir şekilde yer alıyor.

ALTI SIFIR ATILMADAN ÖNCEKİ SON DÖNEMEÇ

Bu özel seriyi koleksiyon dünyasında eşsiz kılan bir diğer detay ise Türkiye'nin ekonomi tarihiyle olan doğrudan bağlantısı. 2005 yılında Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasından hemen önce üretilen bu madeni paralar, devasa sıfırların kullanıldığı dönemin kapanışını simgeliyor. Sınırlı sayıda olmasının yanı sıra her paranın tek bir takvim gününü temsil etmesi, koleksiyonerler arasında özel bir talep yaratıyor. Meraklılar; özellikle kendi doğum günleri, evlilik yıl dönümleri veya hayatlarındaki önemli dönüm noktalarıyla eşleşen tarihlere sahip paraları koleksiyonlarına katabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.