Altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar ve birikimlerini bu alanda değerlendiren yatırımcılar, güne iç ve dış piyasayı sarsan sert düşüş grafikleriyle başladı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Haziran 2026)
Küresel piyasalarda ve iç piyasada altın yatırımcısı güne şok bir düşüşle uyandı. ABD’den gelen faiz artırımı beklentilerinin yeniden güç kazanması ve Orta Doğu eksenli jeopolitik risklerin baskısıyla altın fiyatlarında günlük kayıp yüzde 2’yi buldu.Derleyen: Züleyha Öncü
Günün ilk saatlerinden itibaren milyonlarca kişi “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Uluslararası piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın, küresel veri takvimi ve şahin faiz beklentilerinin gölgesinde güne 4 bin 180 dolar düzeyinden başladı. ABD'de faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği, hatta yeni faiz artırımı ihtimallerinin masada olduğuna yönelik güçlenen beklentiler emtia piyasasını adeta vurdu. Değerli metalde günlük değer kaybı yüzde 2'ye ulaşırken, bu durum iç piyasadaki altın türlerini de doğrudan aşağı çekti.
Gram Altın 200 Günlük Ortalamasına Geriledi
Ons tarafındaki bu sert kırılma ve geri çekilme, yurt içindeki gram altın fiyatlarında da son 2,5 ayın en dip seviyesinin test edilmesine yol açtı.
Güne büyük bir satış baskısıyla başlayan gram altın, teknik açıdan en kritik destek seviyesi olarak kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyerek 6 bin 205 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları bugün ne kadar?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.205,15 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.305,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.586,00 TL
TAM ALTIN/ CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 42.165,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.128,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 105.736,09 TL
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