İki ülke resmen birbirine bağlanıyor: Türkiye’den ulaşım hamlesi

Tüm bu teknik ve altyapısal gelişmelerin yanı sıra, insan kaynağına da yatırım yapılacak. Her iki ülkenin eğitim akademileri arasında güçlü bir işbirliği kurularak, uzman personellerin geçici görevlendirmeleri yapılacak ve karşılıklı bilgi paylaşımı kesintisiz olarak sağlanacak. Süreci değerlendiren Bakan Uraloğlu, bu mutabakat zabıtlarının altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar ulaştırma sektörünün her alanındaki ortak çalışmaları kurumsal ve sağlam bir çatıya kavuşturduğunu ifade etti.