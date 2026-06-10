Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Suudi Arabistan temasları, iki ülke arasında lojistik ve ulaştırma altyapısında yeni bir dönemin kapılarını araladı.
İki ülke resmen birbirine bağlanıyor: Türkiye’den ulaşım hamlesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile bir araya gelen Uraloğlu, bölgesel ticaretin kesintisiz sürmesi için ulaştırma engellerinin kaldırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Görüşmelerin sonucunda lojistik ve demir yolu ağlarını kapsayan iki kritik mutabakat zaptı imzalandı.
Bölgenin içinden geçtiği hassas dönemlerde tedarik zincirinin korunmasının hayati olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığını canlandırmak için somut adımlar atıldığını ifade etti.
Irak üzerinden Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzanan yeni güzergahta yapılan iki deneme seferinin başarıyla sonuçlandığına dikkat çeken Uraloğlu, temel hedeflerini de paylaştı.
Bakan Uraloğlu, 2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayısının 20 bine ulaştığını hatırlatarak, amaçlarının yeni güzergahların da devreye girmesiyle işbirliğini o dönemin de ötesine taşımak olduğunu belirtti.
Transit taşımacılığın geliştirilmesinin, taraflara hem Avrupa'ya hem de Körfez coğrafyasına hızlı erişim imkanı sunacağı belirtildi. Ticari akışı hızlandırmanın ve bölgesel refahı artırmanın yolu olarak otoyol bağlantılarının yanı sıra demir yolları da masaya yatırıldı.
Uraloğlu, yüksek hızlı tren sistemleri ve demir yolu araçları konusunda ortaklığın şart olduğunu belirterek, iki ülke arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısı kurulmasının kritik önem taşıdığının altını çizdi.
İkili görüşmelerin ardından, ulaştırma altyapısını modernize edecek ve bölgesel entegrasyonu sağlayacak iki önemli anlaşmaya imza atıldı. İmzalanan lojistik zaptı kapsamında ilk etapta yeni lojistik merkezlerin kurulması, bu tesislerin etkin yönetimi ve işletilmesi konularında ortak deneyim paylaşımı yapılması kararlaştırıldı.
Demir yolu sektöründe ise teknoloji ve yenilikçilik ön planda tutularak sinyalizasyon, haberleşme sistemleri ve sektörün dijitalleşmesi alanlarında ortak projelerin yürütülmesi hedefleniyor. Atılacak adımlar arasında demir yolu sanayisi ve yan sanayilerin yerlileştirilmesi de büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenerek, ulaştırma sistemlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik ortak çalışmalar hayata geçirilecek.
Tüm bu teknik ve altyapısal gelişmelerin yanı sıra, insan kaynağına da yatırım yapılacak. Her iki ülkenin eğitim akademileri arasında güçlü bir işbirliği kurularak, uzman personellerin geçici görevlendirmeleri yapılacak ve karşılıklı bilgi paylaşımı kesintisiz olarak sağlanacak. Süreci değerlendiren Bakan Uraloğlu, bu mutabakat zabıtlarının altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar ulaştırma sektörünün her alanındaki ortak çalışmaları kurumsal ve sağlam bir çatıya kavuşturduğunu ifade etti.