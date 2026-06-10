1 Ocak 2026 tarihinde yapılan düzenlemeyle 20 bin TL seviyesine sabitlenen en düşük emekli maaşı, temmuz ayında yeniden güncelleniyor.
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi
20 bin TL olan en düşük emekli maaşına 3 temmuz günü enflasyon açıklaması sonrası zam yapılacak. AK Partili kurmaylar, artışın dışında bir refah payı verilip ya da verilmeyeceğinin 3 temmuz günü açıklanacak enflasyon rakamının artından yapılacak toplantıda belli olacağını ifade ediyor.
Zam oranının netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor.
Artışın resmiyet kazanabilmesi ve taban aylıklara yansıyabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal bir düzenleme yapılması zorunlu.
AK Partili kurmaylardan yansıyan bilgilere göre; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin farklı zam hesaplamaları masaya yatırılacak.
Geçmişte taban aylık artışlarında genellikle memur emeklisinin zam oranı baz alınırken, bu kez hangi oran daha yüksek çıkarsa o rakamın ölçü alınacağı belirtiliyor.
Emekli maaşlarına enflasyon farkı dışında ek bir "refah payı" yansıtılıp yansıtılmayacağı ise 3 Temmuz'daki veri açıklamasının hemen ardından yapılacak değerlendirme toplantısında karara bağlanacak.
TÜİK’in Mayıs 2026 verilerine göre, son ayın rakamları eklenmeden önceki güncel zam tablosu şu şekilde şekillendi:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre elde edilen zam oranı yüzde 16,6 seviyesinde.
Memur ve Memur Emeklileri: 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yılın ilk yarısı için güvence altına alınan yüzde 11'lik orana enflasyon farkının eklenmesiyle toplam zam şu an için yüzde 12,4 oldu.
Nihai zam oranları ve en düşük emekli maaşının yeni tutarı, haziran ayı enflasyonunun sisteme dahil edilmesiyle kesinleşecek.