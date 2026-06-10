Yeniçağ Gazetesi
10 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi

En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi

20 bin TL olan en düşük emekli maaşına 3 temmuz günü enflasyon açıklaması sonrası zam yapılacak. AK Partili kurmaylar, artışın dışında bir refah payı verilip ya da verilmeyeceğinin 3 temmuz günü açıklanacak enflasyon rakamının artından yapılacak toplantıda belli olacağını ifade ediyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 1

1 Ocak 2026 tarihinde yapılan düzenlemeyle 20 bin TL seviyesine sabitlenen en düşük emekli maaşı, temmuz ayında yeniden güncelleniyor.

1 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 2

Zam oranının netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor.

2 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 3

Artışın resmiyet kazanabilmesi ve taban aylıklara yansıyabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal bir düzenleme yapılması zorunlu.

3 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 4

AK Partili kurmaylardan yansıyan bilgilere göre; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin farklı zam hesaplamaları masaya yatırılacak.

4 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 5

Geçmişte taban aylık artışlarında genellikle memur emeklisinin zam oranı baz alınırken, bu kez hangi oran daha yüksek çıkarsa o rakamın ölçü alınacağı belirtiliyor.

5 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 6

Emekli maaşlarına enflasyon farkı dışında ek bir "refah payı" yansıtılıp yansıtılmayacağı ise 3 Temmuz'daki veri açıklamasının hemen ardından yapılacak değerlendirme toplantısında karara bağlanacak.

6 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 7

TÜİK’in Mayıs 2026 verilerine göre, son ayın rakamları eklenmeden önceki güncel zam tablosu şu şekilde şekillendi:

7 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 8

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre elde edilen zam oranı yüzde 16,6 seviyesinde.

8 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 9

Memur ve Memur Emeklileri: 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yılın ilk yarısı için güvence altına alınan yüzde 11'lik orana enflasyon farkının eklenmesiyle toplam zam şu an için yüzde 12,4 oldu.

9 10
En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor: Tarih verildi - Resim: 10

Nihai zam oranları ve en düşük emekli maaşının yeni tutarı, haziran ayı enflasyonunun sisteme dahil edilmesiyle kesinleşecek.

10 10
Kaynak: ANKA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro