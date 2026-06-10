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Kaynak: AA

ABD'de tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları açısından merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerde; ülkede yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 4,2 olarak açıklandı.

Nisan ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 3,8 seviyesinde olurken, piyasa beklentileri de mayıs ayında yüzde 4,2'lik bir artış olması bekleniyordu.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 0,5 artış kaydetti.

Böylece aylık enflasyon verisi de ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (Çekirdek TÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış oldu. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda tahminlerin altında kaldı. Verilerin, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması öngörülüyor.