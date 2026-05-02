İngiltere Championship'te play-off'a kalma mücadelesi veren Hull City, ligin son hafta maçında MKM Stadyumu'nda Norwich City'yi konuk etti.
Acun Ilıcalı başardı: Hull City Premier Lig yolunda son hafta bileti aldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich City’yi 2-1 mağlup ederek play-off’a kalırken, Ipswich Town ve Coventry City doğrudan Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi. Hull City ise S. Jakirovic yönetiminde yükselişini sürdürdü.İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmanın 26. dakikasında Toure’nin attığı golle Norwich City 1-0 öne geçti. Hull City ise 28. dakikada O. McBurnie’nin penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
RAKİP MILWALL
Tekrar sahneye çıkan McBurnie, 68. dakikada attığı golle Hull City’ye galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Acun Ilıcalı’nın ekibi play-off’a kalmaya hak kazandı ve Premier Lig yolunda kritik maçlara çıkacak.
Hull City’nin play-off yarı finalindeki rakibi ise Millwall FC oldu.
6 MAÇIN ARDINDAN GELEN GALİBİYET
Hull City aldığı galibiyetle 46 maç sonunda puanını 73'e yükseltti. Jakirovic'in öğrencileri ligde 6 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu.
Bugün oynanan maçların ardından Ipswich Town da doğrudan Premier Lig’e yükselen diğer takım oldu. Coventry City ise haftalar önce şampiyonluğunu ilan ederek 25 yıl aradan sonra Premier Lig’e dönüşünü garantilemişti.
4 TAKIMDAN BİRİ!
Millwall FC, Southampton FC, Middlesbrough FC ve Hull City arasında play-off mücadelesi oynanacak. Bu eşleşmelerin ardından bir takım daha Premier Lig’e yükselecek.
KÜME DÜŞENLER
İngiltere Championship'te bu sezon Oxford United, Leicester City ve S. Wednasday küme düştü.
JAKIROVIC FARK YARATTI
Geçtiğimiz sezon küme düşme tehlikesini averajla atlatan Hull City, bu yıl yeni bir sayfa açtı. Kulübün başına getirilen S. Jakirovic, takımın performansını kısa sürede yükselterek önemli bir başarıya imza attı.
Acun Ilıcalı’nın sezon başında göreve getirdiği deneyimli teknik adam, Hull City ile dikkat çeken bir çıkış yakaladı ve kulübe yeni bir ivme kazandırdı.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor’u da ligde tutmayı başaran Jakirovic, bu başarısını İngiltere’de de sürdürerek adından söz ettirmeye devam etti.