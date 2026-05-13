Hull City’nin Championship play-off finaline yükselmesinin ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’ye yönelik sözleriyle gündem oldu.

Sarı-lacivertli camiaya sert eleştiriler yönelten Ilıcalı, kulüp içindeki atmosferden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ACUN ILICALI: 'İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLAR DAHA ÇOK'

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuşan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ilıcalı, “Karşı tarafın saldırılarını göze alarak ben bu mücadele için Fenerbahçe’ye talip oldum ama kendi içimizdeki düşmanların dışarıdakilerden daha çok olduğunu gördüm” dedi.

'30 GOL ATAN TALISCA BİLE TARTIŞILIYOR'

Fenerbahçe’de futbolcular üzerindeki baskıya da değinen Ilıcalı, Anderson Talisca örneğini verdi.

Acun Ilıcalı, “Mesela Talisca 30 gol atıyor hala tartışılabiliyor. 30 atarsan tartışılıyorsun, 50 atarsan yine tartışılabilirsin. Fenerbahçe’de böyle bir ruh hali var” ifadelerini kullandı.

TEDESCO VE VITOR PEREIRA ÇIKIŞI

Eski teknik direktörler üzerinden de taraftarı eleştiren Ilıcalı, “Bu seneki hocamız başarılı olamadı ama hala ‘Tedesco kalmalıydı’ diyenler var” dedi.

Vitor Pereira hakkında ise, “En güçlü kadroyu şampiyon yapamadı. Sonra tekrar geldi. Aralık ayında Trabzonspor’dan 15 puan fark yedik. Bugün yine ‘çok iyiydi’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

'LİGİN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Türk futboluyla ilgili görüşlerini de paylaşan Ilıcalı, Süper Lig’de adalet olmadığını düşündüğünü söyledi.

Ilıcalı, “Ben şahsen Türkiye’de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmeyeceğim” dedi.