Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Millwall’ı eledi: Premier Lig’e 1 maça kaldı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ilk maçı golsüz eşitlikle sona eren play-off yarı final turu rövanşında Millwall'ı deplasmanda 2-0 yenerek Wembley biletini aldı. Hull City, Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e yükselmek için finalde karşılaşacak.

Bu sezon İngiltere Championship’te peri masalı yazan Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, play-off yarı final rövanşında Millwall ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk maçında gol sesi çıkmayan eşleşmede ikinci 90 dakika nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

MILLWALL İLK 11

Alex Neil’ın çalıştırdığı ev sahibi Millwall Patterson, Leonard, Crama, Cooper, Sturge, Mazou-Sacko, De Norre, Azeez, Neghli, Ballo, Coburn ilk 11’iyle maça başladı.

HULL CITY İLK 11

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City ise sahaya Pandur, Ajayi, Egan, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Joseph, Millar ve McBurnie ilk 11’iyle çıktı.

The Den'de iki takımın da kontrollü bir oyunla başladığı kritik karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

BELLOUMI PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıda Hull City sahaya ağırlığını koyarken 64'üncü dakikada Belloumi harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

SON DAKİKALARDA HEYECAN DORUĞA ÇIKTI

Hull City'nin öne geçmesinin ardından Millwall beraberlik golü için yüklenirken son dakikalarda heyecan doruğa çıktı.

Savunmada tüm riskleri alan Millwall'a karşı Hull City geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştı.

JOE GELHARDT FİŞİ ÇEKTİ

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Hull City kontra atakla Millwall savunmasını eksik yakaladı ve ceza sahası içerisinde topla buluşan Joe Gelhardt bu fırsatı golle sonuçlandırarak farkı ikiye çıkardı.

HULL CITY FİNALE KALDI

Kalan dakikalarda Hull City savunmada disiplinli bir performans sergileyerek skoru korumasını bildi ve 2-0'lık galibiyetle finale adını yazdıran taraf oldu.

ACUN ILICALI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Acun Ilıcalı maçın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

PREMIER LIG YOLUNDA SON DURAK WEMBLEY

Sezonun son haftasında 6. sıradan play-off bileti alan Hull City, ligi 3. sırada tamamlayan Millwall'ı yenerek Wmbley'de oynanacak finalde yerini ayırttı.

Hull City'nin finaldeki rakibini yarın oynanacak Southampton-Middlesbroug maçının sonucu belirleyecek. Finalde kazanan Premeir Lig'e yükselecek

