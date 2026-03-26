İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Donald Trump’ın İran ile yürütülen temaslar sırasında beklenmedik bir adım atmasından kaygı duyuyor.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili, Tahran ile Washington arasındaki pozisyonların bir anlaşmayı “zayıf ile yok denecek kadar az” arasında bir ihtimal haline getirdiğini belirtti.

Aynı yetkili, buna rağmen Trump’ın sürpriz bir hamle yapabileceğini ifade etti.

ATEŞKES İHTİMALİ GÜNDEMDE

Haberde, İsrail tarafının elinde Trump’ın ateşkes planladığına dair somut bir bulgu olmadığı, ancak görüşmeler sürerken geçici bir ateşkes ilan edilmesi ihtimalinin Tel Aviv’de endişeyle karşılandığı aktarıldı. ABD yönetiminin ayrıca 28-29 Mart tarihlerinde İslamabad’da Amerikalı ve İranlı üst düzey yetkililer arasında görüşme organize etmeye çalıştığı da öne sürüldü.

İran medyası ise Trump yönetimi tarafından sunulduğu belirtilen 15 maddelik planı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğüne işaret etti.

ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

ABD yönetimi bir yandan diplomatik temasların sürdüğünü belirtirken, diğer yandan Orta Doğu’ya askeri sevkiyat yapıyor. Açıklamalara göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Brad Cooper, operasyonel esnekliği artırmak amacıyla deniz piyadeleri ve paraşütçü birliklerin bölgeye konuşlandırılmasını talep etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek basında yer alan bazı bilgilerin kısmen doğru olduğunu, ancak tüm detayların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Leavitt, Trump’ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu dile getirdi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR TIRMANIŞI ARTIRDI

Öte yandan, İsrail ve ABD, müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlattı. İran ise buna karşılık, İsrail’in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Çatışmalarda, eski İran lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği bildirildi.