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Kaynak: AA

Petrol fiyatlarında ABD'nin İran stratejisindeki değişim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Dün 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, günü 87,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.55 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 84,86 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı 79,83 dolardan işlem gördü.

ABD'NİN İRAN STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin İran'a yeni askeri saldırılar düzenleme ihtimalinin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının artabileceği beklentisi etkili oldu.

ABD'li yetkililere göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde Washington'ın İran'a yönelik stratejisinde askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını öne çıkaracağını aktardı.

Rubio'nun, ABD'nin "şu aşamada" İran'a yeni hava saldırısı düzenlemeyi planlamadığını söylediği öne sürüldü. Washington'ın bunun yerine deniz ablukası ve yeni yaptırımlarla İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya odaklanacağı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİCİ KORİDOR ANLAŞMASI

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda geçici ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, oluşturulan taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu ve güney koridorunun kapatıldığını açıkladı.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Umman ile kalıcı bir güzergah oluşturulmasına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

PETROL FİYATLARINDA JEOPOLİTİK RİSK BASKISI SÜRÜYOR

Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin artabileceği beklentisi, petrol arzına ilişkin risk primini düşürerek fiyatları aşağı çekiyor.

Bununla birlikte boğazın statüsüne ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Ayrıca ticari gerilimlerin küresel ekonomik görünüm ve petrol talebine ilişkin belirsizliği artırması da fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.