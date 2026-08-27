Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla hedef alındığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği tankerde yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri vuruldu: Yangın çıktı
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Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri, kaynağı belirsiz mühimmatın hedefi oldu. Saldırı sonrası tankerde yangın çıkarken, yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.
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