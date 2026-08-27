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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamlamıştı.

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 35,56 puan yükseldi.

BANKACILIK YÜKSELDİ, BİLİŞİM GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,92 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,62 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile spor olurken, en çok gerileyen yüzde 2,13 ile bilişim oldu.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışı sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan direnç, 14.500 ve 14.400 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.