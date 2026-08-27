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Kaynak: AA

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 değer kazanarak 16.947 puana yükseldi.

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,77 artışla 16.910 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise yüzde 0,04 yükselişle 16.918 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE

Küresel piyasalarda ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışı sürüyor.

PİYASALARDA HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puan direnç, 16.700 ve 16.600 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.