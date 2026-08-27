Belçika genelinde faaliyet gösteren büyük zincir marketlerde satılan yumurtalarda ortaya çıkan salmonella bakterisi, ülkede büyük bir gıda güvenliği krizine yol açtı. Anvers eyaletindeki bir üretim tesisinden kaynaklandığı kesinleşen salgın nedeniyle şu ana kadar en az 300 kişi hastanelik oldu. Gıda güvenliği yetkilileri, evlerde bulunan ve riskli kodları taşıyan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi ve acilen iade edilmesi yönünde kritik bir uyarı yayımladı.
Belçika'da yumurtalar marketlerden tek tek toplatılıyor: Ölümcül bakteri tespit edildi
Belçika genelinde zincir marketlerde satılan yumurtalarda salmonella bakterisi belirlendi. Anvers eyaletinin Geel kentindeki bir tesisten yayılan salgın nedeniyle en az 300 kişi hastalandı. Federal Gıda Güvenliği Ajansı (AFSCA), riskli yumurta kodlarını açıklayarak acil iade çağrısı yaptı.Kaynak: Haber Merkezi
SALGININ KAYNAĞI ANVERS’TEKİ GEEL TESİSİ
Belçika genelinde hızla yayılan ve paniğe sebebiyet veren salmonella salgınına ilişkin suistimalleri önlemek amacıyla kapsamlı laboratuvar incelemeleri gerçekleştirildi.
Yapılan detaylı klinik analizlerde, hastalanan kişilerden alınan örneklerdeki salmonella suşunun, Anvers eyaletine bağlı Geel kentindeki bir yumurta üretim tesisinde tespit edilen bakteriyle birebir genetik eşleşme gösterdiği doğrulandı.
Bu kesin laboratuvar bulgusu, salgının kaynağının tek bir merkez olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Fakat gıda terörünün odağındaki ilgili üretici firma, konuya ilişkin tüm açıklama taleplerini ve soruları yanıtsız bırakarak sessiz kalmayı tercih etti.
Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (AFSCA), halk sağlığını korumak adına acil durum koduyla bir bildiri yayımladı. İlk olarak 10 Ağustos tarihinde söz konusu yumurtaların raflardan toplatılması talimatının verildiğini hatırlatan ajans, fakat ürünlerin 4 haftalık uzun raf ömrü nedeniyle tehlikeli yumurtaların hâlâ birçok tüketicinin evindeki buzdolaplarında bulunabileceğine vurgu yaptı.
Tatil dönemi olması nedeniyle ilk uyarının gözden kaçtığını ve bazı marketlerin de satışa yasa dışı olarak devam ettiğini belirten yetkililer, tüketicilerden evlerindeki yumurtaların üzerindeki kodları kontrol etmelerini istedi. Riskli yumurtaların üzerinde bulunan 4 kodun 2-BE-1073-01, 2-BE-1073-02, 2-BE-1073-03, 2-BE-1073-04 olduğu belirtildi.
GERÇEK VAKA SAYISI ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR
Resmi olarak gıda zehirlenmesi belirtileriyle sağlık kuruluşlarına başvuran ve kayıt altına alınan kişi sayısı 300 olarak açıklansa da, uzmanlar gerçek tablonun çok daha vahim olabileceğini değerlendiriyor.
Bağışıklık sistemi güçlü olan sağlıklı bireylerin hafif seyreden ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma gibi gıda zehirlenmesi semptomlarını kendi imkanlarıyla atlatmaya çalışıp doktora gitmemesi sebebiyle toplam enfekte kişi sayısının resmi verilerin katbekat üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Gıda güvenliği uzmanları, salmonella enfeksiyonunun özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar gibi hassas gruplarda ölümcül derecede ağır seyredebileceği konusunda uyararak vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırıyor.