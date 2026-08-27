Belçika'da yumurtalar marketlerden tek tek toplatılıyor: Ölümcül bakteri tespit edildi

GERÇEK VAKA SAYISI ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Resmi olarak gıda zehirlenmesi belirtileriyle sağlık kuruluşlarına başvuran ve kayıt altına alınan kişi sayısı 300 olarak açıklansa da, uzmanlar gerçek tablonun çok daha vahim olabileceğini değerlendiriyor.

Bağışıklık sistemi güçlü olan sağlıklı bireylerin hafif seyreden ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma gibi gıda zehirlenmesi semptomlarını kendi imkanlarıyla atlatmaya çalışıp doktora gitmemesi sebebiyle toplam enfekte kişi sayısının resmi verilerin katbekat üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Gıda güvenliği uzmanları, salmonella enfeksiyonunun özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar gibi hassas gruplarda ölümcül derecede ağır seyredebileceği konusunda uyararak vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırıyor.