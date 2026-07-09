ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), haftalık petrol stok verilerini açıkladı.
STOKLAR 3 MİLYON VARİL ARTTI
Buna göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon varil artarak 411 milyon 400 bin varile yükseldi. Piyasalar ise stoklarda 1 milyon 900 bin varillik düşüş bekliyordu.
STRATEJİK REZERVLER GERİLEDİ
Stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 200 bin varil azalarak 319 milyon 500 bin varil seviyesine indi. Benzin stokları da 1 milyon 900 bin varil düşüşle 212 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.
PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ
ABD’nin günlük ham petrol üretimi, 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 50 bin varil artarak 13 milyon 860 bin varile çıktı.