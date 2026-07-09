Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Astroloji 9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç

9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç

9 Temmuz Perşembe günü Ay’ın güçlü konumu burçları adeta baştan yaratıyor. Bugün bazı burçlar için paranın kapısı sonuna kadar aralanırken, bazıları ise kadersel aşklarla tanışıyor. Peki, yıldızlar bugün sizin için ne fısıldıyor?

Cansu İşcan Cansu İşcan
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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 1

KOÇ

Bugün gökyüzü özellikle cüzdanınızı ve kariyerinizi hareketlendiriyor. Beklenmedik bir iş teklifi ya da ek gelir fırsatı kapınızı çalabilir. Adım atmaktan korkmayın; bugün risk alan Koçlar kazanıyor.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 2

BOĞA

Ay bugün burcunuzda parıldarken tüm bakışları üzerinize çekiyorsunuz. Hem aşkta hem de sosyal ilişkilerde cazibenizin doruğunda olacağınız bir gün. Kendi isteklerinizi ilk sıraya koymaktan çekinmeyin, şans sizden yana.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 3

İKİZLER

Bugün zihniniz arka planda harıl harıl çalışıyor. Uzun süredir çözemediğiniz bir sırrı çözebilir ya da bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Kalabalıklardan uzaklaşıp strateji yapmak için mükemmel bir perşembe.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 4

YENGEÇ

Dostlukların ve sosyal projelerin öne çıktığı bir gün. Çevrenizden birinin aracılığıyla hayatınızı değiştirecek yeni bir kapı açılabilir. Geleceğe dair umutlarınızın ve dileklerinizin gerçeğe dönüşmeye başladığını görebilirsiniz.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 5

ASLAN

Kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınız, spot ışıklarının üzerinizde olacağı bir gün. Patronlarınız ya da sektördeki güçlü figürler performansınızı konuşabilir. Başarıyı göğüslemeye hazır olun, otoritenizi kanıtlıyorsunuz.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 6

BAŞAK

Ufkunuzu açacak yeni bir gelişme kapıda. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim fırsatları veya ani bir seyahat planı gündeme gelebilir. Bugün hayata daha geniş bir pencereden bakacak ve doğru kararlar alacaksınız.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 7

TERAZİ

Maddi konularda sezgilerinizin tavan yaptığı bir gün. Eşinizin, ortağınızın geliri ya da beklediğiniz bir banka/miras süreci olumlu sonuçlanabilir. Krizleri fırsata çevirmek konusunda bugün üstünüze yok.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 8

AKREP

Günün en şanslısı sizsiniz çünkü ilişkiler alanınız canlanıyor. Mevcut ilişkinizde ciddi bir adım atabilir ya da iş ortaklığında harika bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için kadersel bir tanışma yaşanabilir.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 9

YAY

İş ortamınızda tüm eksikleri kapatacağınız, oldukça üretken bir perşembe sizi bekliyor. Enerjiniz o kadar yüksek ki, bir süredir ertelediğiniz sağlık veya diyet kararlarını uygulamak için de harika bir gün.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 10

OĞLAK

Aşk, eğlence ve yaratıcılık gökyüzü tarafından sonuna kadar destekleniyor. Hayattan keyif alacağınız, hobilerinize vakit ayıracağınız bir gün. Şans oyunlarında veya spekülatif yatırımlarda sürpriz kazançlar yüzünüzü güldürebilir.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 11

KOVA

Bugün odağınız tamamen kökleriniz ve yuvanız. Evinizde yapacağınız bir dekorasyon değişikliği ya da aile bireyleriyle kurulacak derin bağlar gününüzü güzelleştirecek. Gayrimenkul işlerinde de karlı bir gün.

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9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları: Bugün paraya para demeyecek o burç - Resim: 12

BALIK

İletişim trafiğinizin tavan yapacağı, telefonunuzun susmayacağı bir gün. Yakın çevreniz veya kardeşlerinizden alacağınız bir haber, yeni bir ticari anlaşmanın veya projenin fitilini ateşleyebilir. Sözlerinizle büyüleyeceksiniz.

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