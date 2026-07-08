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Kaynak: AA

Trump, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, “Artık onlarla anlaşmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da piyasaların kapanışının ardından İran’a yönelik “bir dizi güçlü saldırı” başlatıldığını duyurdu. İran tarafı ise bu saldırıları, iki ülke arasında daha önce varılan mutabakatın ihlali olarak değerlendirdi.

ABD yönetiminin İran petrolüne yönelik 60 günlük genel lisansı iptal etmesinin ardından yükselişe geçen petrol fiyatları, gerilimin artmasıyla daha da hızlandı. Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 5,5 artışla 78,24 dolara yükseldi.

BORSALARDA DÜŞÜŞ, TAHVİL FAİZLERİNDE ARTIŞ

Gelişmelerin etkisiyle ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,57 seviyesine çıktı.

New York borsasında ise açılışta düşüş görüldü:

Dow Jones endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 52.758,47 puana indi

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 7.476,54 puana geriledi

Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 25.704,66 puana düştü

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Analistler, yatırımcıların artan jeopolitik risklerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam yayımlayacağı toplantı tutanaklarına odaklandığını belirtti.

Orta Doğu’daki gerilimin yeniden yükselmesiyle enflasyon endişelerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, Fed’in mesajlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.