Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde Onlar TV'den Murat Ağırel'e açıklamalarda bulunmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen eski görüntülerinin servis edilmesine tepki göstermişti. Beşikçioğlu, "Bana Özel'ci misin, Kılıçdaroğlu'cu musun diyorlar. Ben CHP'liyim. Ben CHP'nin kurumsal kimliğini savunuyorum. Ben siyasette daha emkliyorum, yeniyim." ifadelerini kullanmıştı. İBB davasının tutuklu sanıklarından Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşikçioğlu'na tepki gösterdi.

Tuba Torun'un paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SENİN DE DEFTERİN KAPANDI"

Sen çoktan “politikacı” olmuşsun başkan, emekliyorum deyip mütevazılık etme. Bak bize yıllardır siyasetteyiz, yanlışa yanlış diyoruz hala, öğrenemedik gitti politikayı(!) Senin defterin de bizim için kapandı

NE OLMUŞTU?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen eski görüntüleri yeniden gündem olmuştu. Bu görüntülerin bilinçli oalrak servis edildiğini söyleyen Beşikçioğlu, Onlar TV'den Murat Ağırel'e konuşmuş; "Bana anneni mi seviyorsun babanı mı diye soruyorlar. Ben ailemi seviyorum" demişti.